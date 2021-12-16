Kocaeli'de tekneyle kaçan kaçak midye avcıları kovalamacayla yakalandı
AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, kaçak midye avcılığı yapan 2 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki iskele civarında yasak midye avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine polis botuyla bölgeye hareket edildi.
Bölgede biri dalgıç kıyafetli 2 kişinin bulunduğu, yaklaşık 5 metre boyundaki isimsiz tekne, "dur" ikazlarına uymayarak Karamürsel istikametine doğru kaçmaya başladı.
Kovalamacanın ardından tekneyle liman altına saklanan M.G. ve T.G. yakalanırken, tekneye el konuldu.
Şüpheliler hakkında, "1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet" suçundan idari işlem uygulandı.
AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet