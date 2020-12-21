Kocaeli'de tedbirlere uymayan 243 kişiye ceza yağdı
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Kocaeli'de tedbirlere uymayan 243 kişiye ceza yağdı

21.12.2020 11:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 11:06
Kocaeli'de tedbirlere uymayan 243 kişiye ceza yağdı

Kocaeli'de yapılan denetimlerde, korona virüs tedbir ve önlemlerine uymayan 243 şahıs ve 1 işyerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yapılan denetimlerde, korona virüs tedbir ve önlemlerine uymayan 243 şahıs ve 1 işyerine idari para cezası uygulandı. Denetimler esnasında çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

Kocaeli'de il genelinde uygulanan korona virüs salgınının yayılmasını önlemeye yönelik yapılan denetim ve kontroller devam ediyor. Bu kapsamda polis ekiplerince dün yapılan denetimlerde 12 bin 918 şahıs sorgulanırken 743 iş yeri denetlendi. Denetimlerde, karantina ihlali yapan 3 şahsa, maske takma kuralına uymadığı için 46 şahsa, yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 10 şahsa, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 184 şahsa, izin verilen saatler dışında faaliyet yürüten 1 işyerine idari para cezası uygulandı. Toplamda 244 adet idari para cezası uygulanırken, denetimler esnasında yapılan kimlik kontrollerinde çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalandı.

Polis ekipleri ayrıca, yapılan trafik tedbir ve denetimlerinde yolcu taşımacılığı yapan, belediye otobüsü, halk otobüsü ve minibüsler olmak üzere 906 araç ve sürücüsü ile otogarda yolcu taşımacılığı yapan 34 araç ve sürücüsünü denetleyerek toplamda 940 aracı kontrol etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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