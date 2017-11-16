Kocaeli'de Tecavüz İddiası

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadının tecavüze uğradığı iddiasıyla ilgili 2 polis memuru tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen bir kadın, polis memuru K.T'nin kendisine tecavüz ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, K.T. ve meslektaşı N.U, gözaltına alındı.



Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.