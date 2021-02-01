Kocaeli'de tavuk çiftliğindeki yangın söndürülmeye çalışılıyor
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Kocaeli'de tavuk çiftliğindeki yangın söndürülmeye çalışılıyor

01.02.2021 09:29 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:32
Kocaeli'de tavuk çiftliğindeki yangın söndürülmeye çalışılıyor

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

İbrikdere Mahallesi'nde Cemil Kara'ya ait tavuk çiftliğinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangını söndürme çalışmaları devam ederken, iş yeri çalışanları da çiftlikteki civcivleri kurtarmaya çalışıyor.

İçeride bulunan yaklaşık 56 bin civcivin çiftliğe dün getirildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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