Kocaeli'de tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Melih Palas - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı.

Osmaniye Mahallesi'nde İ.A. (32) ile kız arkadaşı Ö.A. (38) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine İ.A, Ö.A'yı bıçakla karnından yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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