Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
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Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

26.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:30
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı

'nin ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Gölcük ilçesi Mahallesi'nde B.B'yi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli M.E, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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