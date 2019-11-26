Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, önceki gün Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde B.B'yi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli M.E, Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.