Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, önceki gün Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde B.B'yi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli M.E'nin yakalanması için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli M.E'yi ilçede gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.