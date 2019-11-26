Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi
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Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

26.11.2019 12:24 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:24
Kocaeli'de tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli adliyeye sevk edildi

'nin ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, önceki gün Gölcük ilçesi Mahallesi'nde B.B'yi tabancayla yaralayıp kaçan şüpheli M.E'nin yakalanması için Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Sürdürülen teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheli M.E'yi ilçede gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
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