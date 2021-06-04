Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
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Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı

Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Güzeller Mahallesi 938/1 Sokak'ta halı yıkama işletmesi bulunan M.K, iş yerinin önünde T.E'yle henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.E, pompalı tüfekle M.K'ye ateş etti.

Bacağı ve karnından yaralanan M.K, 112 Acil Servis ekibince Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan M.K'nin yakınları hastanenin önünde toplandı.

Olay yerinden kaçan zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı
Tartıştığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan iş yeri sahibi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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