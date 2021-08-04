Kocaeli'de tarlaya devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
T.A. idaresindeki 41 AT 282 plakalı hafif ticari araç, Çakırcaali Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra tarlaya devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım