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Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza

Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen marketlere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uyguladı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tarihi geçmiş ürün sattığı tespit edilen marketlere zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uyguladı.

Gölcük Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçen ürünlerin satıldığı tespit edildi. Kontrollerde, raf ömrü geçen gıda ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işletmeler hakkında da yasal işlem yapıldı. Yetkililer, marketlere yönelik fiyat kontrollerinin de yapıldığı denetimlere devam edileceğini kaydetti. - KOCAELİ

Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza

Kocaeli'de tarihi geçmiş ürün satan marketlere ceza

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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