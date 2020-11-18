Kocaeli'de tarihi geçmiş 30 bini aşkın ürün ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin 688 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin 688 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, Balçık Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmesi planlanan, son tüketim tarihi geçmiş 30 bin 688 ürün bulundu.

El konulan, gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin olduğu koliler, Gebze Belediyesi ekiplerince imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay