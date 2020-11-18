Kocaeli'de tarihi geçmiş 30 bini aşkın ürün ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kocaeli'de tarihi geçmiş 30 bini aşkın ürün ele geçirildi

18.11.2020 14:01 | Son Güncelleme: 18.11.2020 14:04
Kocaeli'de tarihi geçmiş 30 bini aşkın ürün ele geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin 688 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 30 bin 688 tarihi geçmiş ürün ele geçirildi.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ve zabıta ekipleri, Balçık Mahallesi'nde bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda yapılan aramada, piyasaya sürülmesi planlanan, son tüketim tarihi geçmiş 30 bin 688 ürün bulundu.

El konulan, gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerinin olduğu koliler, Gebze Belediyesi ekiplerince imha edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

İlgili Haberler

Son dakika haberi! Piyasa değeri 2 milyon liralık, tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
Son dakika haberi! Piyasa değeri 2 milyon liralık, tarihi geçmiş ürün ele geçirildi
Bingöl'de 536 tarihi eser ele geçirildi
Bingöl'de 536 tarihi eser ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi
Kahramanmaraş'ta 25 tarihi eser ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Berat Albayrak Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Tarkan Sibel Can İdil Fırat
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Sergio Perez Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Medya Kasım Kabine İçişleri Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de tarihi geçmiş 30 bini aşkın ürün ele geçirildi - Kocaeli
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 14:07:55. #1.15#
title