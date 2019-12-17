Kocaeli'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.

17.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:26
Kocaeli'de tarihi binada çıkan yangın söndürüldü

'nin ilçesinde tarihi binada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahallesi Ruşen Hakkı Caddesi'ndeki binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören vatandaşların vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, binada hasara neden oldu.

Kaynak: AA
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