Kocaeli'de tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Kocaeli'de tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Esmer Geçal - Güncel
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Kocaeli'de tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki tankere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 Karayolu'nda Ankara yönüne giden Ali Kemal Beşiroğlu idaresindeki 61 DK 011 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde arıza uyarısı vermesi nedeniyle yavaşlayan Özcan Ş. yönetimindeki 01 AJA 218 plakalı tankere çarptı.

Sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan Beşiroğlu'nun hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan yolun Ankara istikametindeki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.

AA / Esmer Geçal - Güncel

Otomobil, Kocaeli, Ankara, Gebze, Güncel, Haberler

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