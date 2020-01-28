Kocaeli'de tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Kocaeli'de tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Karamürsel ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

28.01.2020 17:08 | Son Güncelleme: 28.01.2020 17:14
Kocaeli'de tanker ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ilçesinde tanker ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Ereğli Arifhoca Mahallesi D-130 kara yolundan İzmit yönüne seyreden B.Ç'nin (43) kullandığı 34 PG 0588 plakalı tanker ile H.T. (74) yönetimindeki 41 ACF 355 plakalı otomobil trafik ışıklarında çarpıştı.

Çevredekilerin vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile araçta bulunan S.T. ve H.G, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle her iki yönde kontrollü verilen trafik akışı, araçların olay yerinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA
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