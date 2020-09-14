Kocaeli'de tamirhanenin bahçesindeki hurda otomobiller yandı
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Kocaeli'de tamirhanenin bahçesindeki hurda otomobiller yandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında oto tamirhanesinin bahçesindeki hasarlı otomobiller yandı.

Kocaeli'de tamirhanenin bahçesindeki hurda otomobiller yandı
14.09.2020 22:53 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:50

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında oto tamirhanesinin bahçesindeki hasarlı otomobiller yandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bir oto tamirhanesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alandaki otomobillerin yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hurda otomobil yandı.

Kaynak: AA

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