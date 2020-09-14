Kocaeli'de tamirhanenin bahçesindeki hurda otomobiller yandı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında oto tamirhanesinin bahçesindeki hasarlı otomobiller yandı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde çıkan yangında oto tamirhanesinin bahçesindeki hasarlı otomobiller yandı.

Alınan bilgiye göre, İnönü Mahallesi Muammer Aksoy Caddesi'nde bir oto tamirhanesinin bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alandaki otomobillerin yandığını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 3 hurda otomobil yandı.

Kaynak: AA