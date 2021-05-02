Kocaeli'de "tam kapanma" sürecinde 100 bin erzak kolisi dağıtılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde dükkanlarını kapatan esnafa, bu iş yerlerinde çalışanlara, ihtiyaç sahiplerine ve karantinadaki vatandaşlara 100 bin erzak kolisi yardımında bulunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde dükkanlarını kapatan esnafa, bu iş yerlerinde çalışanlara, ihtiyaç sahiplerine ve karantinadaki vatandaşlara 100 bin erzak kolisi yardımında bulunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının ortaya çıkmasıyla kentte bir yandan mücadele süreci başlatıldı, bir yandan da kısıtlamadan etkilenen vatandaşlara yardım kampanyası hayata geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde geçici kapanan esnafa, bu iş yerlerinde çalışanlara, ihtiyaç sahiplerine ve Kovid-19'dan dolayı evinde karantinada olan vatandaşlara erzak kolisi dağıtılıyor.

"Tam kapanma" kısıtlamasında da devam eden bu hizmetle 100 bin erzak kolisinin dağıtımı hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız