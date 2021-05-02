Kocaeli'de "tam kapanma" sürecinde 100 bin erzak kolisi dağıtılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de "tam kapanma" sürecinde 100 bin erzak kolisi dağıtılacak

Kocaeli'de 'tam kapanma' sürecinde 100 bin erzak kolisi dağıtılacak
Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde dükkanlarını kapatan esnafa, bu iş yerlerinde çalışanlara, ihtiyaç sahiplerine ve karantinadaki vatandaşlara 100 bin erzak kolisi yardımında bulunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, "tam kapanma" sürecinde dükkanlarını kapatan esnafa, bu iş yerlerinde çalışanlara, ihtiyaç sahiplerine ve karantinadaki vatandaşlara 100 bin erzak kolisi yardımında bulunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, salgının ortaya çıkmasıyla kentte bir yandan mücadele süreci başlatıldı, bir yandan da kısıtlamadan etkilenen vatandaşlara yardım kampanyası hayata geçirildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama sürecinde geçici kapanan esnafa, bu iş yerlerinde çalışanlara, ihtiyaç sahiplerine ve Kovid-19'dan dolayı evinde karantinada olan vatandaşlara erzak kolisi dağıtılıyor.

"Tam kapanma" kısıtlamasında da devam eden bu hizmetle 100 bin erzak kolisinin dağıtımı hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Özkoç Fahrettin Koca Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Necip Uysal Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de "tam kapanma" sürecinde 100 bin erzak kolisi dağıtılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 10:31:56. #1.14#

title