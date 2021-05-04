Kocaeli'de "tam kapanma" döneminde 538 noktada üstyapı çalışması gerçekleştirilecek
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Kocaeli'de "tam kapanma" döneminde 538 noktada üstyapı çalışması gerçekleştirilecek

Kocaeli'de 'tam kapanma' döneminde 538 noktada üstyapı çalışması gerçekleştirilecek
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tam kapanma döneminde üstyapı çalışmaları kapsamında 800 ekiple 538 noktada çalışma yapacaklarını bildirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tam kapanma döneminde üstyapı çalışmaları kapsamında 800 ekiple 538 noktada çalışma yapacaklarını bildirdi.

Kent genelinde devam eden proje ve çalışmaları inceleyen Büyükakın, geride kalan 2 yıllık süreçte cadde, kavşak ve üst yapı düzenlemeleri kapsamında bütçeden 258 milyon lira değerinde bir yatırımı hayata geçirdiklerini kaydetti.

Büyükşehir Belediyesi olarak il genelinde halkın hayatını kolaylaştıran ve konforunu artıran asfaltlama işlerine de yaklaşık 37 milyon liralık bir bütçe kullandıkları bilgisini veren Büyükakın, 364 bin ton asfaltı 18 bin 200 kamyonla kentin her noktasında ihtiyaç duyulan asfaltlama işlerinde kullandıklarını ifade etti.

Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin gücünü çalışanları ve proje üretme becerisinden aldığını vurgulayarak, "Kapanma sürecinde üstyapı çalışmalarında 800 ekiple 538 noktada saha çalışması yapmış olacağız. Aynı süreçte 131 noktada ise asfaltlama ve onarım işlerimizi tamamlayarak halkımızın beklentilerine cevap vermiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'nin ihtiyacının eser ve hizmet siyaseti olduğuna işaret eden Büyükakın, şöyle devam etti:

"Çok şükür biz bu anlayıştan kopmadık, kopmayacağız. Altyapıdan üstyapıya, çevreden sosyal destek paketlerine kadar her alanda vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Hemşerilerimize hizmetkar olmaktan daima şeref duyuyoruz. Her anımız, gündüzümüz, gecemiz daha nasıl çok çalışır, daha fazla nasıl hizmet üretir derdiyle geçiyor. Tüm ekibimizle birlikte bu anlayışla çalışıyoruz."

Büyükakın, hedef ve mücadelelerini Kocaelililere hizmete adayan bir anlayışın sahipleri olduklarını belirterek, sahada emeklerini ortaya koyan tüm çalışanlara da teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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