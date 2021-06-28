Kocaeli'de taksinin çarptığı yaya yaralandı
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Kocaeli'de taksinin çarptığı yaya yaralandı

Kocaeli'de taksinin çarptığı yaya yaralandı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksinin çarptığı yaya yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksinin çarptığı yaya yaralandı.

Metin Ö. idaresindeki 41 T 3097 plakalı taksi, Köşklüçeşme Mahallesi 536/1 Sokak'ta, yolun karşısına geçmek isteyen Batuhan Ekinci'ye (17) çarptı.

Kazada yaralanan Ekinci, 112 Acil Servis ekiplerince Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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