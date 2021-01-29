Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
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Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı

29.01.2021 14:31 | Son Güncelleme: 29.01.2021 14:37

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan takside, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan takside, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan uygulamada Anadolu Otoyolu'nda bir taksiyi durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 9 Afganistan uyruklu bulunduğu belirlendi.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sürücü C.D. polis ekiplerince "göçmen kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı.

Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı
Takside 9 düzensiz göçmen yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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