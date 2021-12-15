Taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan iki şüpheli tutuklandı - Haberler
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Taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan iki şüpheli tutuklandı

AA / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Liman Yolu mevkisindeki akaryakıt istasyonunda dün akşam saatlerinde taksiden inen yolcular B.G. ve B.S. ile taksi sürücüsü Sadık Ö. (68) arasında tartışma çıktı.

Şüpheliler darbettikleri Sadık Ö'yü bıçakla omzundan yaralandı.

Şüpheliler, akaryakıt istasyonunda bulunanların araya girmesiyle istasyondan ayrıldı. Yaralı taksici, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekibi, şüpheliler B.G. ve B.S'yi yakaladı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, taksicinin darbedilmesi ve bıçakla yaralanması yer alıyor.

Taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan iki şüpheli tutuklandı

Taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan iki şüpheli tutuklandı

Taksiciyi darbedip bıçakla yaralayan iki şüpheli tutuklandı

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AA / Tahir Turan Eroğlu - Son Dakika Haberleri

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