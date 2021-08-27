Kocaeli'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kocaeli'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kocaeli'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi ile 1212 Sokak kesişiminde, Kenan Emir A'nın kullandığı 41D 9795 plakalı motosiklet ile Burak T. idaresindeki 41 T 3058 plakalı taksi çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mustafa Şentop Vladimir Putin Sultan Alparslan Jens Stoltenberg
Magazin Düm Tek Tek Hande Erçel Deniz Akkaya Merve Boluğur
Spor Arda Güler Burak Elmas Fatih Terim Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kocaeli'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 17:31:31. #1.15#

title