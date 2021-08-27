Kocaeli'de taksi ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Sultan Orhan Mahallesi İlyasbey Caddesi ile 1212 Sokak kesişiminde, Kenan Emir A'nın kullandığı 41D 9795 plakalı motosiklet ile Burak T. idaresindeki 41 T 3058 plakalı taksi çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal