Kocaeli'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
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Kocaeli'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

Kocaeli'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksinin emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde taksinin emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Süleyman O. idaresindeki 34 TBL 41 plakalı taksi, İstasyon Mahallesi'nde, emniyet şeridinde park halindeki Ali B'ye ait 41 DY 784 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada, taksi sürücüsü ile araçtaki Ünal A, Sahile K. ve Zabıt K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kocaeli'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
Kocaeli'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
Kocaeli'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı
Kocaeli'de taksi emniyet şeridinde park halindeki otomobile çarptı: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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