Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarpıp, takla attı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki elektrik direğine çarpıp, takla attı. Karşı şeride geçen otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Körfez Güney Mahallesi Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İzmit yönüne ilerleyen Bünyamin Koç yönetimindeki 41 AGA 130 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu orta refüjde bulunan elektrik direğine çarpıp, takla atarak karşı şeride geçti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Bünyamin Koç ile yanındaki Mustafa Gürsu, itfaiye ekiplerince kurtarılıp, ardından sağlık görevlileri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'de, takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı

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