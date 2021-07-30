Kocaeli'de takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'de takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 kara yolu Sahil Mahallesinde M.C.T. yönetimindeki 61 BB 598 plakalı otomobil, emniyet şeridi kenarındaki kaldırıma çarparak takla attı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekibinin yardımıyla araçtan çıkan 3 yaralı, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza nedeniyle yolda bir süre kontrollü geçiş sağladı.

Otomobilin çekici marifetiyle çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Kocaeli'de takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı
Kocaeli'de takla atan otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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