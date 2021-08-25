Kocaeli'de tadilat yapılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Kocaeli'de tadilat yapılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'de tadilat yapılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 4 katlı bir binanın çatısında yapılan tadilat sırasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Fevzi Çakmak Mahallesi Eğitim Sokak'taki bir apartmanın çatısında, izolasyon çalışması sırasında çıkan alevlerin etrafa sıçraması sonucu yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin de önlem amaçlı hazır beklediği olay yerindeki yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle binanın çatısında hasar meydana geldi.

Kocaeli'de tadilat yapılan binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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