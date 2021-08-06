Kocaeli'de tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde tabancayla ateş açılması sonucu bacağından yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Denizevler Mahallesi Cebeci Caddesi'nde, yeğeni ile kimliği henüz belirlenemeyen kişi arasında çıkan tartışmaya dahil oldu.

Şüpheli kişi, tabancayla ateş açarak E.B'yi bacağından yaraladı.

E.B. hastaneye kaldırılırken, polis otomobille kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahri Haner