Kocaeli'de Suriyeli sahte diş hekimi adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDIKocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, açtığı muayenehanede yabancı uyruklu kişileri tedavi etmesi nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriyeli M.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ile serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, açtığı muayenehanede yabancı uyruklu kişileri tedavi etmesi nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriyeli M.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ile serbest bırakıldı.
Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri