Kocaeli'de Suriyeli sahte diş hekimi adliyede (2)

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDI

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, açtığı muayenehanede yabancı uyruklu kişileri tedavi etmesi nedeniyle gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriyeli M.H., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol ile serbest bırakıldı.