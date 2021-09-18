Kocaeli'de Suriyeli sahte diş hekimi adliyede - Haberler
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Kocaeli'de Suriyeli sahte diş hekimi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Haberler | Güncel
Kocaeli'de Suriyeli sahte diş hekimi adliyede

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, açtığı muayenehanede yabancı uyruklu kişileri tedavi eden Suriyeli M.H. (33), adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtıp, açtığı muayenehanede yabancı uyruklu kişileri tedavi eden Suriyeli M.H. (33), adliyeye sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmit'in Kadıköy Mahallesi'nde kendisini 'diş hekimi' olarak tanıtan Suriye uyruklu M.H.'nin muayenehanede yabancı uyruklu kişileri para karşılığı muayene edip, ilaç yazdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerin ardından dün iş yerine baskın yapan jandarma ekipleri, çok sayıda tıbbi malzeme, hastaların bilgilerinin bulunduğu 5 randevu ve kasa defterini ele geçirdi. Gözaltına alınıp İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen M.H., burada tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.


Kocaeli'de Suriyeli sahte diş hekimi adliyede

Demirören Haber Ajansı / Alişan Koyuncu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kocaeli'de Suriyeli sahte diş hekimi adliyede - Haberler
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