Kocaeli'de Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kocaeli'de Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kocaeli'de Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü
Anadolu Ajansı / Esmer Geçal - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ailenin son anda evden çıktığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
30 gün önce hayatını kaybeden adamı, komşular kötü koku gelince fark etti
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
3 çocuğunu evde tek başına bırakan anne babanın sorumsuzluğu ekipleri harekete geçirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun
Magazin Eda Ece Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Cüneyt Çakır Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kocaeli'de Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 22:40:57. #1.15#

title