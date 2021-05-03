Kocaeli'de Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangını itfaiye söndürdü

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çıkan yangında, Suriyeli ailenin kaldığı ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Ulus Mahallesi'nde Suriyeli ailenin yaşadığı tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ailenin son anda evden çıktığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal