Kocaeli'de "Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı" açıldı
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Kocaeli'de "Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı" açıldı

Kocaeli'de 'Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı' açıldı
Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz - Haberler | Güncel

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası'nda, üniversite-sanayi iş birliği protokolü kapsamında ileri teknoloji cihazlarıyla kurulan laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası'nda, üniversite-sanayi iş birliği protokolü kapsamında ileri teknoloji cihazlarıyla kurulan laboratuvarın açılışı gerçekleştirildi.

Gebze Teknik Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü ile Kale Grubu şirketi olan Mavruz Tarım arasında 2 Nisan'da imzalanan üniversite-sanayi iş birliği protokolü kapsamında Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge Serası'nda hibe desteğiyle en ileri teknoloji cihazlarla donatılmış yeni bir laboratuvar oluşturuldu.

Dr. İbrahim Bodur Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı'nda, sürdürülebilir tarım, tarımda izlenebilirlik, bitki besleme ve yenilikçi gübreler, gıda güvenliği, besin kalitesi ve beslenme güvencesiyle ilgili araştırmaların önemli boyutlarından biri olan element analizlerinin her türlü toprak, gübre, çözelti, bitki ve gıda numunesinde çok yüksek hassasiyette yapılabilmesi sağlanacak.

Rektör Prof. Dr. Hasan Aslan, açılışta yaptığı konuşmada, laboratuvarın açılışından dolayı gururlu, mutlu ve heyecanlı olduklarını ifade etti.

Her yeni bir laboratuvarın üniversitenin imkan ve kabiliyetlerini artırdığına işaret eden Aslan, açılışını yaptıkları laboratuvarın Ar-Ge çalışmalarına da güç katacağını dile getirdi.

Aslan, laboratuvarın bilime önemli katkılar sunacağını belirterek, laboratuvarın kurulmasında emeği olan Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı'na (KSV) teşekkür etti.

Kale Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Bodur Okyay da ekonominin daha rekabetçi hale gelmesi hem de refahın tabana yayılması için grup olarak ellerinden gelen her şeyi yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Yaptıkları incelmelerde önümüzdeki dönemde dünyanın en büyük problemlerinden birinin nitelikli gıda üretimi ve bunun tüketilirken de izlenebilirliği olduğunu ifade eden Okyay, laboratuvarın tarım konusunda çok kapsamlı işler yapmak isteyen kurumlara da hizmet edeceğini söyledi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri hizmete giren laboratuvarda incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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