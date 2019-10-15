Kocaeli'de şüpheli ölüm
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin iki kişi gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir kişinin evinin bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin iki kişi gözaltına alındı.
4 Temmuz Mahallesi Plaj yolundaki apartmanın bahçesinde Kenan Tunç'un (47) hareketsiz halde yerde yattığını gören komşuları, durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tunç'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Tunç'un ölümüyle ilgili O.B. ve S.C. gözaltına alındı.