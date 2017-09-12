Kocaeli'de Şüpheli Ölüm

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, başından vurulmuş halde bulundu.



Alınan bilgiye göre, Yalı Mahallesi sahilinde balık tutan vatandaşlar, bir deniz kılavuz işletmesine ait teknede, birinin başından vurulmuş halde olduğunu ihbar etti.



Olay yerine gelen sağlık ve emniyet ekipleri, başından vurulan ve sağ elinde tabanca bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.



Yapılan incelemede, kişinin bir deniz kılavuz işletmesine ait teknede çalışan Hayati Tülü (56) olduğu tespit edildi.



Yalnız yaşadığı öğrenilen Tülü'nün cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.