Kocaeli'de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu
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Kocaeli'de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

11.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:16
Kocaeli'de şüpheli araçta uyuşturucu bulundu

'nin ilçesinde durdurulan şüpheli araçta uyuşturucu madde bulunurken, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Komutanlığı ekiplerince Dilovası ilçesi Demirciler Mahallesi'nde şüpheli bir araç durduruldu.

Dedektör köpek SITMA'nın tepki vermesi üzerine jandarma ekiplerince yapılan detaylı aramada, aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş halde 2 bin 475 adet ecstacy, 2 kilo 2 gram bonzai ve 8 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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