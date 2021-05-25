Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ve 14,7 gram metamfetamin ele geçirildi
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Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ve 14,7 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ve 14,7 gram metamfetamin ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinden ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile bir miktar metamfetamin ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinden ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile bir miktar metamfetamin ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, durumundan şüphelenilen 4 kişinin bulunduğu otomobilde arama yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmada 3 kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi ile 14,7 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili otomobildeki 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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