Kocaeli'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ve 14,7 gram metamfetamin ele geçirildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üzerlerinden ruhsatsız ve kurusıkı tabanca ile bir miktar metamfetamin ele geçirilen 4 kişi gözaltına alındı.