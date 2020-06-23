Kocaeli'de suni çim fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
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Kocaeli'de suni çim fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde suni çim ve spor malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kocaeli'de suni çim fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
23.06.2020 01:34 | Son Güncelleme: 23.06.2020 01:47

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde suni çim ve spor malzemeleri üreten fabrikada çıkan yangın 3 saat sonra kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın 22.45 sıralarında Dilovası IMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan suni çim ve spor malzemeleri üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika içinde üretim sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızlı tutuşan malzemelerin alev alması ile hızla büyüyen yangını kontrol altına alamayan fabrika yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Dilovası, Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alan içinde yanan malzemelere hızla müdahale etmeye başladı. Çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Büyük çapta maddi hasara neden olan yangın sonrasında itfaiye ekipleri fabrika içinde soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan yanan fabrika alanın havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının söndürüldüğü fabrika çevresinde itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları görünüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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