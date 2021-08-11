Kocaeli'de suçüstü yakalanan telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
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Kocaeli'de suçüstü yakalanan telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı

Kocaeli'de suçüstü yakalanan telefonla dolandırıcılık zanlısı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Şahin Oktay - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kendisini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı kişiyi dolandırmaya çalışırken yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmit'te yaşayan A.D. (76), telefonla arayan kişilerin kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp para istemeleri üzerine emniyete haber verdi.

İhbar üzerine A.D'nin adresine giden polis ekipleri, eve gelen ve "eldenci" olarak nitelendirilen Ö.K'yi (18) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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