Kocaeli'de suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

07.11.2019 20:18 | Son Güncelleme: 07.11.2019 20:18

Kocaeli'de bir kafenin kasasından bozuk paraları çalan kişi suçüstü yakalandı.



Alınan bilgiye göre, kafe olarak hizmet veren işletmeye şüpheli birinin girdiğini fark eden vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Şüpheli B.K'yi hırsızlık yaparken suçüstü yakalayan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üst aramasında iş yerine ait bozuk paraları ele geçirdi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, zanlının kafede dolaşması ve kasaya yönelmesi yer alıyor.

Kaynak: AA