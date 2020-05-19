Kocaeli'de su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
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Kocaeli'de su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de su kanalına devrilen traktörün sürücüsü öldü
19.05.2020 15:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 15:50

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Afganistan uyruklu Ali Muhammedi'nin (26) kullandığı 41 LL 588 plakalı traktör, Nebihoca Mahallesi Gökçeler mevkisinde kontrolden çıkarak su kanalına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli tarafından kentteki özel bir hastaneye kaldırılan ağır yaralı Muhammedi, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Muhammedi'nin çalışmak için Afganistan'dan Kocaeli'ye geldiği ve 1 yaşındaki bebeğini hiç görmediği öğrenildi.

Kaynak: AA

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