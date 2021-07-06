KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
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KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanakta, sahil ile bağlantıyı sağlayan alt geçit suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde etkili olan sağanakta, sahil ile bağlantıyı sağlayan alt geçit suyla dolarken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Körfez ilçesinde aniden başlayan şiddetli yağmur, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Sağanakta Atalar Mahallesi'nde bulunan alt geçidi, su bastı. Sahil yoluna inişi sağlayan alt geçit suyla dolunca sürücüler ve yayalar, zor anlar yaşadı. Körfez Belediyesi ekipleri, biriken suyu motorlarla çekmek için çalışma yaptı. Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.

KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI
KOCAELİ'DE SU BASAN ALT GEÇİTTE SÜRÜCÜLERİN ZOR ANLARI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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