Kocaeli'de STK'ler Alevi vatandaşlara hakaret eden kişi hakkında suç duyurusunda bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sivil toplum kuruluşları (STK), Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanması dolayısıyla tutuklanan kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kullandığı ifadeler sonrasında dün yakalanıp sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Y.T. hakkında suç duyurusunda bulunmak üzere bazı STK ve siyasi parti temsilcileri Kocaeli Adliyesi'nde bir araya geldi.

Dilekçelerini savcılığa sunduktan sonra adliye önünde açıklama yapan Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Hüseyin Güzelgül, bütün din ve inançların güzel ahlak ve sevgi üzerine inşa edildiğini bildirdi.

Güzel ahlak ve sevgi inşa edilirse güzel bir yaşamın sağlanabileceğini ifade eden Güzelgül, dilden çıkan kelimelerin gönül süzgecinden geçirildikten sonra söylenmesi gerektiğini kaydetti.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı İsmet Kurt da söylenenlerin ne insani ne vicdani ne de ahlaki olduğunu dile getirerek, sağduyulu olacaklarını ama haklarını da adalet karşısında arayacaklarını aktardı.

Konuşmaların ardından STK'ler adına basın açıklamasını okuyan Alevi Kültür Dernekleri Kocaeli Şube Başkanı Birol Sağlam, haklarını başta aramaktan geri durmayacaklarını bildirdi.

Kültürü ve inancında insan sevgisi, barış, kardeşlik ve eşitlikten başka bir şey barındırmayan Alevilik inanç sisteminin temsilcileri olarak bu davayı takip edeceklerini belirten Sağlam, "Başta Sünni kardeşlerimiz olmak üzere, tüm inançlara mensup herkesle kardeşleşmeye devam edeceğiz." dedi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan kişinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Gözaltına alınan Y.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.