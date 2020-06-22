Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrikada yangın
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Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrikada yangın

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde suni çim ve spor malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı.

Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrikada yangın
22.06.2020 23:51 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:05

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde suni çim ve spor malzemeleri üreten fabrikada yangın çıktı.

Yangın, saat 22.45 sıralarında Dilovası IMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan suni çim ve spor malzemeleri üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içinde üretim sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Malzemelerin alev alması ile hızla büyüyen yangını kontrol altına alamayan fabrika yetkilileri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Dilovası, Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alan içinde yanan malzemelere müdahale edildi. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın hızla büyürken, ekiplerin müdahalesi sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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