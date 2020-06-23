Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrika alev alev yanıyor
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Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrika alev alev yanıyor

(KOCAELİ)Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrika alev alev yanıyor Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde suni çim ve spor malzemeleri üreten fabrikada üretim sırasında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

23.06.2020 00:03 | Son Güncelleme: 23.06.2020 00:30

(KOCAELİ)Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrika alev alev yanıyor

Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde suni çim ve spor malzemeleri üreten fabrikada üretim sırasında çıkan yangın büyük çapta maddi hasara neden oldu.

Yangın 22.45 sıralarında Dilovası IMES Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan suni çim ve spor malzemeleri üretimi yapan fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre fabrika içinde üretim sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Hızlı tutuşan malzemelerin alev alması ile hızla büyüyen yangını kontrol altına alamayan fabrika yetkilileri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Dilovası, Gebze ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yaklaşık 5 bin metrekarelik kapalı alan içinde yanan malzemelere müdahale edildi. Gökyüzünü siyah dumanların kapladığı yangın hızla büyürken ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kocaeli'de spor malzemeleri üreten fabrika alev alev yanıyor

Kaynak: İHA

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