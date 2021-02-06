Çocuklarını darbettiği iddiasıyla yeniden gözaltına alınan anne adliyede

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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan ve şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne, adliyeye sevk edildi.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarını darbettiği iddiasıyla 14 Nisan 2020'de gözaltına alındıktan sonra adli makamlarca serbest bırakılan ve şiddet görüntülerinin sosyal medyada tepkilere neden olması üzerine yeniden gözaltına alınan anne, adliyeye sevk edildi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli N.S'ye ilişkin 14 Nisan 2020'de, şüphelinin K.B. ve K.C.B. isimli çocuklarına karşı gerçekleştirdiği dosya kapsamındaki delillerden anlaşılan darp olayına ilişkin başlatılan soruşturma yürütülüyor.

Mağdur çocukların şüphelinin önceki eşinden olan çocukları olduğu, N.S'nin olay tarihinde olay dışı H.B. isimli kişiyle birlikte yaşadığı belirlendi.

H.B. isimli şahsın telefonu üzerinde yapılan incelemede, şüpheli N.S'nin mağdur çocuklar K.B. ve K.C.B'i çıplak elle darbederek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilir düzeyde yaralanmalarına neden olduğu anlaşıldı.

Olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma numaralı dosyası kapsamında soruşturma başlatıldığı ve 21 Ekim 2020 tarihli iddianame tanzim olunarak kamu davası açıldığı öğrenildi.

Körfez 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2020/871 esas sayılı dosyasının halen derdest olduğu, şüpheli N.S'nin 6 çocuğunun darp raporlarının alındığı, ifade verebilecek durumda olanların beyanları alınarak yurda teslimlerinin sağlandığı belirlendi.

Güncel olarak sosyal medyaya yansıyan görüntülerin soruşturma kapsamında elde edilen delillerden olmadığı ve yeni delil niteliği taşıdığı, ayrıca olaya muhatap olan mağdur çocuk D.B'nin dosya kapsamında şiddete maruz kalan çocuklardan olmadığı, şüphelinin daha önceki K.B. ile evliliğinden olduğu tespit edildi.

Halihazırda tüm çocukların halen devlet yurdunda koruma altında oldukları, somut olayda elde edilen görüntüler ihbar niteliğinde kabul edilerek şüpheli N.S. hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Bunun üzerine gözaltına alınan şüpheli, daha sonra Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli, güvenlik gerekçesiyle binanın arka girişinden adliyeye alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş