Kocaeli'de sosyal medyadan ihbar edilen zanlı, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı
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Kocaeli'de sosyal medyadan ihbar edilen zanlı, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

10.03.2021 07:17 | Son Güncelleme: 10.03.2021 07:20
Kocaeli'de sosyal medyadan ihbar edilen zanlı, eşini darbettiği iddiasıyla tutuklandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarının, darbedilen annelerini çektiği videoyu sosyal medyada paylaşıp yardım istemesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, çocuklarının, darbedilen annelerini çektiği videoyu sosyal medyada paylaşıp yardım istemesi üzerine gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Darbedilmiş bir kadının, eşinin kendisine şiddet uyguladığı yönünde çekilen videosunun, çocuklarınca sosyal medyada paylaşılması üzerine, çeşitli platformlarda zanlının tutuklanması istemiyle çağrıda bulunuldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Twitter hesabından, zanlı Veli E'nin, gözaltına alındığını ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tahir Turan Eroğlu

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