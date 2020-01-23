Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama
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Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama

Kocaeli'de sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

23.01.2020 19:30 | Son Güncelleme: 23.01.2020 19:30
Kocaeli'de sosyal medyadan dolandırıcılık iddiasına 5 tutuklama

'de sosyal medya üzerinden iş vaadiyle ev kadınlarını dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Sosyal medya uygulaması 'da iletişim kurdukları ev kadınlarından evde iş vaadiyle kapora alarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Polis ekipleri, bu kapsamda kimlikleri belirlenen D.K, S.Ş, C.Ş, F.U. ve K.H'yi gözaltına aldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla Gebze Adliyesine sevk edildi.

Savcılık sorguları tamamlanan 5 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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