Kocaeli'de sosyal medyada provokatif paylaşım iddiasıyla 2 kişi yakalandı - Haberler
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Kocaeli'de sosyal medyada provokatif paylaşım iddiasıyla 2 kişi yakalandı

AA / Kadir Yıldız - Haberler | Güncel
Kocaeli'de sosyal medyada provokatif paylaşım iddiasıyla 2 kişi yakalandı

Kocaeli'de döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de döviz kurlarındaki dalgalanmaları manipüle ederek sosyal medyada provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "döviz kurlarında yaşanan dalgalanmaları manipüle eden ve sosyal medya üzerinden yapılan provokatif paylaşımlar ile halkı sokağa çağıran" kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından gözaltına alınan E.E.B. ve Y.B. hakkında, "Suç işlemeye tahrik" ile "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama" suçları kapsamında adli işlem başlatıldı.

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AA / Kadir Yıldız - Son Dakika Haberleri

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