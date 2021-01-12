Kocaeli'de son bir haftada Kovid-19 önlemlerine uymayan 792 kişiye ceza uygulandı

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son bir haftada sosyal mesafe kuralını ihlal eden 146 kişi ile maske takma kuralını uymayan 646 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında son bir haftada sosyal mesafe kuralını ihlal eden 146 kişi ile maske takma kuralını uymayan 646 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Kocaeli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, salgınla mücadele kapsamında 4-10 Ocak tarihlerinde kent genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Salgınla mücadele kapsamında oluşturulan ekiplerce 138 bin 782 kişi sorgulandı, 12 bin 564 iş yeri kontrol edildi.

Sosyal mesafe kuralını ihlal eden 146 kişi ve maske takma kuralına uymayan 646 kişi ile 123 iş yeri hakkında kurallara uyulmadığı gerekçesiyle idari işlem uygulandı.

Denetimlerde aranan 1216 kişi yakalandı.

İzolasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 kişi zorunlu olarak 19 kişi de diğer nedenlerden olmak üzere 20 kişi yurtlarda izolasyona tabi tutuluyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararında açıklanan, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda, yapılacak işlemler için sıraya girilmesi gereken banka, PTT, noter, şehir içi toplu taşıma araç durakları, ATM'ler, fatura ödeme yerleri gibi yerler ile semt pazarlarında sigara içilmesi yasağını ihlal eden 167 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 324 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

Vefa Sosyal Destek guruplarınca 8 bin 439 kişinin talebi karşılandı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan 9 bin 574 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay