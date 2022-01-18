Kocaeli'de sokakta yaşayan kişi barınma merkezine yerleştirildi

Kocaeli'de sokakta yaşayan bir kişi, barınma merkezine yerleştirildi.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de sokakta yaşayan bir kişi, barınma merkezine yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, soğuk havaların etkisini artırmasıyla teyakkuza geçti.

Zabıta ve Sosyal Hizmetler Acil Müdahale ekibi, sokakta yaşamak zorunda olan vatandaşlara yönelik denetimlerine devam ediyor.

Kentte sürekli devriye gezen zabıta ekipleri, Pertev Mehmet Paşa Camisi'nde kalan bir kişiye rastladı.

Ekipler, evsiz vatandaşı ikna ederek Barınma, Konaklama ve Sosyal Yardım Merkezine götürdü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren merkez, ihtiyaç sahibi vatandaşların evi oluyor.

Soğuk kış aylarında kimsesiz vatandaşların yuvası olan merkezde, vatandaşlara sıcak yemek, kalacak yer ve soğuk havalardan korunma fırsatı sunuluyor.

Ayrıca, sokaktan alınan vatandaşlara yeni ayakkabı, mont, kazak, pantolon, çorap ve eşofman da veriliyor.