Kocaeli'de sokakta kalan vatandaşlar barınma merkezlerine yerleştirildi

Kocaeli'de sokakta kalan vatandaşlar, kar nedeniyle barınma merkezlerinde misafir ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkili olan kar ve soğuk hava dolayısıyla kimsesiz vatandaşların sokakta kalmaması için çalışmalar devam ediyor.

Devriye gezen zabıta ekipleri, duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda sokakta kalan vatandaşları tespit edip barınma merkezlerine götürüyor.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının İzmit ve Gebze'deki barınma merkezlerinde, havaların soğumasıyla misafir edilen vatandaşların sayısı 194'e ulaştı.

"Her bakımdan rahatım yerinde"

Merkezde kalan Bahaddin Öner, yetkililere teşekkür ederek, "Yemeğimiz sıcak geliyor. Rahatımız yerinde. Sıcak suyumuz var, temizlik var. Sokaklarda yatıyorduk. Şu anda her bakımdan rahatım yerinde." ifadesini kullandı.

Ramazan Çar da personelin her şeyleriyle ilgilendiğini belirterek, "İstiyorum ki sokakta kalan arkadaşlar da buraya gelsinler. Devletimize ve belediyemize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun." diye konuştu.

Süleyman Bayburtoğlu ise temizlik ve yemek hizmetinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay