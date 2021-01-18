Kocaeli'de sokakta kalan 25 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Kocaeli'de sokakta kalan 25 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi

18.01.2021 12:15 | Son Güncelleme: 18.01.2021 12:18
Kocaeli'de sokakta kalan 25 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan 25 kişiyi, kar yağışı nedeniyle barınma merkezlerine yerleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sokakta kalan 25 kişiyi, kar yağışı nedeniyle barınma merkezlerine yerleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kentte karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Zabıta Dairesi ekipleri otogar, tren garı, köprü altı, metruk bina, bankamatik gibi noktalarda da denetlemeler yapıyor.

İzmit ve Gebze'de hizmet veren barınma merkezlerine 25 vatandaş getirildi.

Vatandaşların, kalıcı yer bulunana kadar misafir edildiği barınma merkezlerinde, Gebze'de 50, İzmit'te ise 86 kişi kalıyor.

Öte yandan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Mobil Sosyal Destek Ekiplerinin de acil durum gerektiren olaylarda vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Demet Özdemir Murat Dalkılıç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Emre Taşdemir Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaeli'de sokakta kalan 25 kişi barınma merkezlerine yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 12:25:23. #1.15#
title